İnanç istismarından hapis cezası almıştı: Tahliye edilen 'üfürükçü hoca' tacizden gözaltına alındı

Esenler'de ‘şifa’ verme yalanıyla vücutlarına Arapça yazılar yazdığı kadınları taciz eden Burhan Dalğali, 'Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da yargılanan Dalğali, bu kez aynı apartmanda oturan bir kadını taciz ettiği için gözaltına alındı.

Sosyal medyada kadınlara yönelik cinsel taciz görüntüleriyle tepkilere neden olan ve 'Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan hapis cezası alan ancak hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan Burhan Dalğali, bu sefer tacizden gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma yalanıyla dolandıran Burhan Dalğali, 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis ve 820 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığın 'bir daha suç işlemeyeceği kanaatine' varan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da yargılanan Burhan Dalğali, bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği için gözaltına alındı.

İddiaya göre Dalğali evine çıkmak isteyen 22 yaşındaki Bahar E. ile apartmanda karşılaştı. Merdiven boşluğunda tacizde bulunan Dalğali Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulan Bahar E. polis ve akrabalarına haber verdi. Toplanan kalabalık Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi, taş atarak evinin camlarını kırdı. Dalğali olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemleriyle gözaltına alındı.

Burhan Dalğali ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.