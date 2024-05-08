İnanç merkezi zarar görebilir

Dersim Hozat’ta Alevilerin kutsal saydığı Derviş Cemal Türbesi’nin olduğu bölgeye yapılmak istenen mermer ocağına dair bilirkişi raporu yayımlandı. Raporda “İnanç merkezi manevi zarar görebilir” ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi

Dersim’in Hozat ilçesine bağlı olan ve Derviş Cemal Ocağı’nın bulunduğu Derviş Cemal köyünde kurulmak istenen maden ocağına dair süreç devam ediyor. Nama Grup Metal A.Ş., mermer ocağı yapımı için valiliğe başvurdu. Valilik, 28 Kasım 2022 tarihinde mermer ocağı “ÇED gereklidir” kararı verdi. Şirket, bunun üzerine Erzincan İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. İdare Mahkemesi, bölgede keşif yapılmasına karar verdi. 9 Ekim 2023’te yapılan keşfe dair bilirkişi raporu çıktı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, bilirkişi raporunda, köyün doğusunun karasal miyosen kireç taşlarıyla dolu olduğu, ocağın yapılmak istendiği alanın Derviş Cemal Kültür Merkezi ve cemevine yakın olduğu belirtildi. Ayrıca ocağın su, enerji ve ulaşım yerine yakın olduğu, arıcılık ve hayvancılığın maden ocağından olumsuz etkileneceği uyarısı yapıldı.

Raporda, köyde tarihi mezarlık alanının olduğu ve tescillenerek koruma altına alınması gerektiği belirtildi. Valiliğin “ÇED gereklidir” kararının ise “yerinde bir karar” olduğu ifade edildi. Raporda, Derviş Cemal Ocağı’nın Aleviler için önemli bir inanç merkezi olduğuna işaret edilerek, mermer ocağının buranın manevi ortamına zarar vereceği görüşü bildirildi. Bölge halkı mermer ocağı açılmak istenmesine tepki göstermişti.