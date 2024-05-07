İnanç üssüne mermer darbesi

Hozat’ta Alevilerin kutsal saydığı Derviş Cemal türbesinin de olduğu bölgeye mermer ocağı açılmak isteniyor. Belediye Başkanı Kaya, “Talan politikalarının uygulanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

Kâr hırsı insana, doğaya ve inanca saygı duymadan herkese ait ortak değerleri hedef alıyor. Son örnek Dersim’in Hozat ilçesinden. Alevilerin kutsal saydığı Derviş Cemal ziyaretgâhını da içine alan bölgede Nama Grup Metal A.Ş., mermer ocağı açmak istiyor. Bölge halkı projeye karşı hareket geçti.

SOL Parti Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, iktidarın rant politikalarının yeni bir örneğinin Derviş Cemal köyünde ortaya çıktığını aktardı. Kaya, “Bölgede açılmak istenen mermer ocağı hem halkın değerlerine karşı bir saygısızlık hem de yaşam alanlarımıza yönelik yeni bir saldırı demek. İktidarın talancı anlayışı yine yer altı ve üstü zenginliklerimizi rant alanına çevirmek istiyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

SEÇTİKLERİ YER AKIL DIŞI

Dervişcemal köyünden Erdal Coşkun Yeşil gazeteye yaptığı açıklamada bölgede hayvancılık ve arıcılık da yapıldığını belirterek, “Orada hayvanlarımız otluyor, kış için yakacak odun getiriyoruz. Proje için onca ağaç kesilecek, çevre katliamı olacak. Yine ziyaret alanımıza çok yakın olarak belirlenmiş proje sahası. Orası bizim kutsalımız. İnanç yerine bir projenin yapılacak olması anlaşılır olabilir mi? Bu proje hem doğaya, hem insanlara zarar. Köy halkı olarak tepkiliyiz” dedi. Projenin etkileyeceği bir diğer köy olan Buzlupınar’dan Tekin Ağtaş, hem inanç merkezlerinin hem doğanın hem de geçim kaynaklarının zarar göreceğini söyledi. Ağtaş, projenin iptali için hukuki süreci başlattıklarını belirterek şöyle dedi: “Biz burada tarım, hayvancılık, arıcılık yapıyoruz. Proje sonuç olarak doğayı ve geçim kaynaklarımızı tahrip edecek. Yeraltı kaynaklarını, içme sularını etkileyecek. Ocak için burada dinamik patlatılacak. Proje ziyaret alanımıza çok yakın.”