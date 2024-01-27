İnce, 180 derece döndü

HABER MERKEZİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ve Dersim meselesine ilişkin u dönüşü yaptı.

İnce, daha önce destekleyeceğini açıkladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirirken, 10 yıl önce kendisi gibi Dersim diyen CHP Lider Özgür Özel’i hedef aldı.

İnce muhalefete yüklendiği konuşmasında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partisinin 13 adayını açıkladı. İnce, Özel’in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır" dedi. İnce, CHP ile ittifak sorusuna, “CHP, İsveç’e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM’lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı” dedi. İnce ayrıca Özel ve İmamoğlu’nu siyasi hafızasızlıkla suçladı: “1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. 1991 seçiminde nasıl rezil olduğumuzu bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları buna yetmez.”

İnce’ye ilk yanıt, CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den geldi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimiz ile Memleket Partisi arasında 4 Ocak’tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütülmüştür" bilgisini paylaştı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu görüşmeler esnasında, ‘ilkesel duruş’ konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Sn. Muharrem İnce’nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir’de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansaydı asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz.”

Dersim tartışması üzerine İnce’nin, 2014’te dönemin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kast ederek söyledikleri yeniden viral oldu: “Türkiye’nin şu anda gündemi kaçak saraydır. Dersim şu an gündem olmamalıdır. Ayrıca ne özrü? Biz bir Dersimli’yi genel başkan yapmışız, daha büyük özür mü var?”

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Söylemleri tam tersiydi

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İnce’ye yanıt verdi. Ayrıca AKP’nin İBB adayı Kurum’un projelerine ilişkin ‘yan sanayi’ değerlendirmesinde bulundu.

İnce’nin DEM Parti üzerinden yürüttüğü eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, "Kendisi ile birkaç kez görüştüm. Söylemleri tam tersi bir durumdu. Niçin bu duruma geldi bilmiyorum" dedi. İnce’nin 1991 seçimlerine ilişkin sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "1991’i bilmemek suç değil, 2019’u bilmek marifet. İnce’nin söylemleri tam tersiydi. Muhatabı değilim" ifadelerini kullandı.