İnce'den Özel'e ziyaret: CHP'de belediye başkan adaylarının açıklanması ertelendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Belediye başkan adaylarının açıklanmasının ertelendiğini duyuran Özel, "MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir" dedi. İnce ise, yerel seçim süreciyle ilgili kaygılarını dile getirdiklerini ifade etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Muharrem İnce, saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. İnce'yi kapıda CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

İnce daha sonra Özgür Özel ile basına kapılı görüşme yapmak için Genel Merkez'e geçti.

Özgür Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ile Gül Çiftci eşlik etti.

İki lider, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İlk olarak söz alan Özgür Özel, "Bugün Memleket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı sayın Muharrem İnce ve heyetini kabul ettik. Kendileri partimize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

İnce ile yapılan görüşmeye değinen Özel, "Görüşmede memleket meselelerini, halkın meselelerini konuştuk. Süreç içinde diyalog ve temas halinde olma konusunda fikir birliğine vardık" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ AÇIKLANMASI ERTELENDİ

"Tabii biz görüşmemizi yaparken, sürekli bugün CHP'nin açıklayacağı belediye başkan adaylarından bahsedildiğini takip ettik" diyen Özel, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan, dolayısıyla Anayasa'yı askıya alma anlamına gelen bir darbe gişiriminin son perdesi oynandı. Bu şartlar altında bugün yapılacak MKY toplantımızın ve ardından yapılacak PM toplantımızın özel gündemle toplanacağını duyurmuştum. Bugün bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçimlere ilişkin hiçbir şey duymayacaksınız. MYK'nın ve PM'nin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz Anayasa'ya karşı darbe girişimidir. Önümüzdeki hafta içinde belirlenecek bugünkü gündemle Parti Meclisi yeniden toplanacaktır."

İNCE: TÜRKİYE'DE YARGI, AKLINI BAŞINA ALMALIDIR

Özgür Özel'den sonra söz alan Muharrem İnce, "Memleket Partisi olarak yeni seçilen Genel Başkan sayın Özgür Özel'e hayırlı olsun, başarı dileklerimizi iletmek için ziyaret ettik. Kendisiyle memleket meselelerini değerlendirme fırsatı bulduk" dedi.

"Önümüzdeki seçim süreciyle ilgili de kaygılarımızı dile getirdik" diyen İnce, "Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette yargı iktidarın sopası olmuş durumda. Yargının düzgün işlemediği bir yerde, ekonominin kurallarının düzgün işlemesi mümkün değildir. Türkiye'de yargı, aklını başına almalıdır" ifadelerini kullandı.

İnce, şöyle devam etti: "Son seçimde ne yazık ki hem cumhurbaşkanlığını hem Meclis çoğunluğunu ele geçirmiş bir iktidar var. Bu psikolojik üstünlükle bu seçimlere giriyor. CHP amiral gemisidir, bugün muhalefetteki en güçlü partidir. O konuda görüşlerimizi aktardık. Türkiye nasıl yeniden ayağa kaldırılır, görüşlerimizi kendisiyle paylaştık."

İNCE, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.