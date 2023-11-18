İnce'den yerel seçim açıklaması: CHP'nin büyükşehirleri kazanması şimdi daha zor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığını ve parlamento çoğunluğunu kazanan iktidarın yerel seçimlere bu psikolojik üstünlükle gireceğini belirterek, “Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor” dedi. İnce ayrıca, CHP'ye katılacağına yönelik söylentilerle ilgili de “Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'deki genel başkan değişiminin ardından ortaya atılan partiye döneceği söylentileri ve yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan İnce, "Büyükşehirleri CHP'nin kazanması, 2019 seçimlerinden daha zor. 2019 seçimlerini kazanmak daha kolaydı. Bakın tekrarlıyoruz, 2019'daki durumdan, şartlar bugün daha zordur. Evet, 2019 yılına göre bugün ekonomi daha kötüdür ama seçim kazanmak daha zordur. Neden derseniz; çünkü iktidar bir psikolojik üstünlük kazandı. Cumhurbaşkanlığını aldı, Parlamento çoğunluğunu aldı. Bir psikolojik üstünlük var. O üstünlükle seçime gidiyor" değerlendirmesi yaptı.

14 Mayıs seçimlerini de yorumlayan İnce, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun, ben hiçbir şey istemiyorum, sizi destekleyelim' dedim. Yani bir kişinin cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını önerdim. 7 cumhurbaşkanı yardımcısı insanlara güven vermez. Hata yaptılar, yanlış yaptılar" şeklinde konuştu.

"TEKLİF GELMEDİ"

CHP'ye döneceği iddiası için, “Ne benim CHP'ye girmek gibi bir düşüncem var, ne de böyle bir teklif var. Ben, şimdi Memleket Partisi'nin genel başkanıyım. Bu partinin de yetkili kurulları var. Ne karar alacaksak yetkili kurullarımızda alırız. Pazar günü gündemimiz yerel seçimlere nasıl gireceğimiz konusu olacak. Seçimlere nasıl gireceğimizi konuşacağız. Biz, Memleket Partisi olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi kararımızı alacağız" dedi.