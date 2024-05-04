İnce Memed Sergisi Karikatür Evi’nde

Mahir KANAAT

Yaşar Kemal’in Kaleminden İsmail Gülgeç’in Fırçasına Bir Destan: İnce Memed Sergisi, 4 Mayıs saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açılıyor.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, karikatür sanatının gelişmesi için karikatürü her yaştan Kadıköylü ile buluşturmaya devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nin bu haftaki konuğu ise Yaşar Kemal’in unutulmaz eseri İnce Memed’i usta çizgilerle yeniden yorumlayan karikatürist İsmail Gülgeç’in İnce Memed Sergisi.

Yaşar Kemal’in doğup büyüdüğü Çukurova’daki destanlardan ve isyanlardan etkilenerek yazdığı İnce Memed eserlerini çizgilerle buluşturan Gülgeç’in karikatürlerinden oluşan sergi Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın arşivinden seçilerek hazırlandı. Koleksiyondaki orijinal çizimlerin yer aldığı sergi, 14 Haziran tarihine kadar ziyarete açık.