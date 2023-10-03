İnce'ye 'kaset komplosu’ davası: Oktay Yaşar ile Veli Koçak hakim karşısına çıkacak

Muharrem İnce'ye yönelik "sahte sosyal medya paylaşımları" sanıkları Oktay Yaşar ile Veli Koçak 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı X platformundaki hesabın kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılanmalarına 9 Kasım'da başlanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame 19. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesini kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, "FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasında başarısız olmalarından sonra örgüt üye ve yöneticilerinin illegal yollarla yurt dışına kaçtıkları, bulundukları ülkede sosyal medya üzerinden Türkiye aleyhine paylaşım ve dezenformasyon haberler yaparak amaçlarına ulaşmaya çalıştıkları" ifadelerine yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik hem sahte pornografik video görüntüsü hem de sahte dekontun, provokasyon ve tehdit amaçlı sosyal medyada dolaşıma sunulduğu vurgulanan iddianamede, daha fazla kitleye ulaşması amacıyla paylaşılan bu görüntülerin, şüpheliler tarafından da yayıldığı anlatılıyor.

İddianamede, sanıklar, Yaşar ile Koçak'ın, bilerek ve isteyerek örgüte yardımda bulunmak suretiyle "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.