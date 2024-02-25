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İnci Taneleri'nde pavyon dansına 'ramazan' arası

İnci Taneleri dizisinde, pavyon dansı sahnelerine 'ramazan ayı' boyunca yer verilmeyeceği iddia edildi.

Kültür Sanat
  • 25.02.2024 10:42
  • Giriş: 25.02.2024 10:42
  • Güncelleme: 25.02.2024 10:50
İnci Taneleri'nde pavyon dansına 'ramazan' arası

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri' dizisinin gündem olan pavyon dansı sahneleri için yeni bir karar verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sahnelerine 'ramazan ayı' boyunca yer verilmeyeceği konuşuluyor.

Bu yıl 'ramazan' 11 Mart Pazartesi başlayıp 9 Nisan Salı bitecek.

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