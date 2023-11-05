İncirlik Hava Üssü önündeki İHH eylemine polis müdahalesi

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü önünde eylem yapan İHH üyelerine polis, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti.

Adana'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'i protesto etmek için İncirlik Hava Üssü'ne girmeye çalışan gruba, polis ekipleri biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle Adana'daki ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39'uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü önünde eylem düzenleme kararı aldı.

İstanbul'dan 3 Kasım günü araçlarıyla hareket eden konvoy, bugün sabah Adana'ya giriş yaptı.

Polis ekipleri, üs çevresindeki cadde ve sokakları kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Grubun, Sezai Karakoç Bulvarı'nda belirlenen alanda miting yapmasına izin verildi.

Konvoyun üs çevresine yaklaştığı saat 14.00 sıralarında gruptan bazıları tarlalar üzerinden üsse girmeye çalıştı.

Atlı polisler ve çevik kuvvet ekipleri, grubu dağıtmak için biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.