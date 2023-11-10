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İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi, vatandaşlar tedirgin oldu

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Güncel
  • 10.11.2023 22:23
  • Giriş: 10.11.2023 22:23
  • Güncelleme: 10.11.2023 22:26
Kaynak: iHA
İncirlik Hava Üssü’nden siren sesi yükseldi, vatandaşlar tedirgin oldu
FOTOĞRAF: depophotos

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.


Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

TATBİKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.

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