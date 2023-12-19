İndirim kısa sürdü: Benzin fiyatlarına zam yolda
Benzine 20 Aralık 2023 itibarıyla 1 lira 49 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. Ekonomim’in haberine göre 20 Aralık 2023 itibarıyla benzinde 1 lira 49 kuruşluk zam bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İNDİRİM KISA SÜRDÜ
7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olan akaryakıt indirimi ile motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk indirim uygulandı. Ardından 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk bir indirim daha yapıldı. Motorine gelen indirimlerin ardından benzine de 1 lira 65 kuruş indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt fiyatlarıysa şöyle:
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 32,93 TL
Motorin fiyatı: 35,43 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 32,98 TL
Motorin fiyatı: 35,49 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 33,68 TL
Motorin fiyatı: 36,15 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 33,78 TL
Motorin fiyatı: 36,31 TL