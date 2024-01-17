Inditex’in Türkiye’den alımı yüzde 15 geriledi

Dünyanın en büyük hazır giyim grubu Inditex, fiyat baskısı nedeniyle ilk 4 tedarikçisinden biri olan Türkiye’den alımını yüzde 15 düşürdü. Gelişme nedeniyle İspanya’ya yapılan konfeksiyon ihracatı 300 milyon dolar geriledi. Sektör temcilcileri, yılın ikinci yarısında yeniden hareketlenme bekliyor.

Dünyanın en büyük hazır giyim grubu olan ve bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties ve Uterqüe gibi markalarını barındıran İspanyol Inditex Grubu, geride bıraktığımız yıl Türkiye’den alımını yüzde 15 düşürdü.

ekonomim.com'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, Türkiye’de rakip ülkelere göre yüksek seyreden maliyetler nedeni ile Inditex’in özellikle basic ürünlerdeki alımı işgücünün daha ucuz olduğu rakip ülkelere kaydırdığını dile getiren sektör temsilcileri, bu yıl da benzer bir oranda düşüş bekliyor. Gelişme İspanya’ya yapılan hazır giyim ihracatında da kendini gösteriyor.

TİM verilerine göre 2022’de 2 milyar 572 milyon dolar olarak gerçekleşen hazır giyim ihracatı, 2023’te yüzde 12,4 düşerek 2 milyar 254 milyon dolara geriledi. Gelişmenin etkisiyle yine bir önceki yıl ülkeye en fazla ihracat gerçekleştiren hazır giyim sektörü liderliği otomotiv endüstrisine kaptırdı.

"ÇEKİLME ANLAMINA GELMİYOR"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, söz konusu düşüşün Inditex’in Türkiye’den çekildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Inditex, alımlarını bir önceki yıla göre yüzde 15 düşürdü. Ama bir önceki yıl karşılaştırma için çok da doğru bir yıl değil. Zira salgından çıkışta çılgınca bir iş oldu o yıl. Inditex fiyat odaklı çalıştığı için daha ucuz olan Fas, Tunus ve Portekiz gibi ülkelere gitti. Bu rakamlar çok iyimser rakamlar. Biraz daha üst segment markalarda düşüş oranı yüzde 30-40’ı buldu" dedi.

632 mağazasını kapattı

2022 rakamlarına göre Inditex markalarının 202’si Türkiye’de olmak üzere tüm dünyada toplamda 5 bin 815 mağazası bulunuyor. Bir önceki yıl grubun Türkiye’de 205, tüm dünyada ise 6 bin 447 mağazası vardı.

Bu da İspanyol şirketin bir yılda 632 mağazasını kapattığı anlamına geliyor. Bu mağazaların büyük bir bölümü Rusya operasyonlarından oluşuyordu. 2022’de 32,6 milyar Euro gelir elde grubun Türkiye satışı ise 1 milyar 350 milyon doları buluyor. Yani grubun global satışlarında Türkiye’nin payı yaklaşık yüzde 5 seviyesinde seyrediyor.

Yine Inditex’in Türkiye’den tedarikine bakıldığında ise rakamlar çok daha yüksek. Inditex, Türkiye’de 200’e yakın tedarikçi ve bine yakın fabrikada üretim yaptırıyor. Halihazırda Türkiye, grubun toplam tedarikinden yüzde 23 civarında pay alıyor. Bunun rakamsal karşılığı ise yaklaşık 2 milyar doları geçiyor. Bu rakam Türkiye hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 10’una denk geliyor.

Inditex, 2022 yılında 50 pazarda bin 729 tedarikçi ile doğrudan çalışırken, bu tedarikçiler ürünleri üretmek için 8 bin 271 fabrikayı kullanarak üç milyondan fazla kişiye iş imkanı sağladı. 2022 yılında bize giysi üreten fabrikaların yüzde 49'u İspanya, Portekiz, Fas veya Türkiye'de bulunuyordu.