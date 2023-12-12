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Infantino'dan Halil Umut Meler açıklaması

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıyı kınadı.

Güncel
  • 12.12.2023 12:39
  • Giriş: 12.12.2023 12:39
  • Güncelleme: 12.12.2023 12:47
Kaynak: AA
Infantino'dan Halil Umut Meler açıklaması
Fotoğraf: AA

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler'in yapılan saldırıyı kınadı.

Meler'in Süper Lig'de dün (11 Aralık Pazartesi) oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında, Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasına ilişkin kınama mesajı yayınlayan Infantino, "Futbolda şiddete kesinlikle yer yoktur" ifadelerini kullandı.


  

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