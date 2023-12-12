Infantino'dan Halil Umut Meler açıklaması
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıyı kınadı.
Kaynak: AA
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler'in yapılan saldırıyı kınadı.
Meler'in Süper Lig'de dün (11 Aralık Pazartesi) oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasında, Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramasına ilişkin kınama mesajı yayınlayan Infantino, "Futbolda şiddete kesinlikle yer yoktur" ifadelerini kullandı.
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