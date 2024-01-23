İnfazı yakılan tutukluya cenazeye gitme engeli

Haber Merkezi

Sincan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda tutulan, Ekim 2021’den bu yana tahliyesi ertelenen Jiyan Ateş’in babasının cenaze törenine katılması da engellendi.

Sincan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda tutulan ve İdari Gözlem Kurulu tarafından tahliyesi ertelenen Jiyan Ateş’in ablası Pınar Ateş, cezaevini arayarak babasınnın vefatına ilişkin durumu bildirdi. Aynı cezaevinde tutuklu bulanan gazeteci Dicle Müftüoğlu'nun haberine göre, ölüm belgesini de ileten aile Jiyan Ateş’in cenazeye katılması yönünde başvuru yaptı. Cezaevi idaresi ise cenazeye katılım için ailenin yol masrafını karşılaması gerektiğini belirtti.

Aile ise masrafları karşılamayacaklarının kardeşlerine iletilmesini istedi. Jiyan Ateş’in cenazeye katılımı için adım atmayan idare, ölüm bilgisini de iletmedi. Cuma günü telefon için koridora çıkarılan Ateş, çok sayıda gardiyanın salonda bekletildiğini gördü. Telefonda ailesinden babasının yaşamını yitirdiği bilgisini aldı. Cenazeye katılması engellenen Ateş’e şu ana kadar her tutukluya verilen ek telefon hakkı da verilmedi. Ateş ve ailesi, cenazeye katılımı engelleyen, zamanında vefat haberini vermeyen sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.