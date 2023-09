İngiliz komedyene taciz ve cinsel saldırı suçlaması

İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'in, çok sayıda kadına uzun yıllar boyunca tecavüz, taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.

'Get Him to the Greek' ve 'Forgetting Sarah Marshall" filmlerinde rol alan İngiliz komedyen Russell Brand, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında dört kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündemde.

Sunday Times'ta yer alan habere göre, ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry’nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand, iddaları yalanladı.

'Dispatches' isimli belgeselde öne sürülen iddialarda, cinsel saldırı iddiasında bulunan bir kadının, Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylemesi dikkat çekti. Belgeselde açıklamada bulunan 'Nadia' takma isimli bir kadın, 1 Temmuz 2012’de Brand’in evine gittiğini ve oyuncunun çırılçıplak bir şekilde çıkarak kendisini duvara ittirdiğini söyledi. Nadia, "Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu. Bana cinsel saldırıda bulundu” ifadesini kullandı.

'Nadia' daha sonra Brand’in kendisine bir mesaj attığını ve “Özür dilerim. Çok çılgıncaydı ve bencilceydi. Umarım beni affedebilirsin, sevgi dolu biri olduğunu biliyorum” dediğini söyledi. Nadia, "isminin lekelenmesinden korktuğu için" polise gitmediğini de belirtti.

Belgeselin ardından harekete geçen İngiliz polisi, Brand’i suçlayan kadınların polise giderek resmi şikayette bulunmasını istedi.

"ÇOCUK" DİYE BAHSETMİŞ

Cinsel saldırı mağduru olduğunu ifade eden bir diğer kadın, henüz 16 yaşındayken ve Brand'in saldırısına maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, Brand’in kendisinden “çocuk” diye bahsettiğini de söyledi. 'Alice' takma ismini kullanan kadın, Brand’in 31 yaşındayken kendisiyle Londra’daki Leicester Meydanı’nda iletişim kurduğunu söyledi. O dönemde Brand, Channel 4’teki 'Biri Bizi Gözetliyor' benzeri bir programda ve BBC’de sunucu olarak görev alıyordu.

Alice, “Ben onu ittirmeye çalıştım fakat geri adım atmadı ve bana cinsel saldırıda bulundu” dedi. Alice, olay yaşandığında okulda öğrenci olduğunu da söyledi.

Brand’in cinsel saldırıda bulunduğu bir diğer kadın ise olayın Los Angeles’ta yaşandığını belirtti. İsmini açıklamayan kadın, Brand’in kendisini, “Eğer bu olayı birine bahsedersen yasal yollara giderim” sözleriyle tehdit ettiğini dile getirdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ



Brand sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında suçlamaların “son derece korkunç ve saldırgan saldırıların yanı sıra oldukça aptalca şeyler” içerdiğini söyledi.

“Ancak bu şaşırtıcı ve oldukça barok saldırıların arasında, kesinlikle reddettiğim bazı çok ciddi iddialar var” dedi.