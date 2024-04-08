İngiliz muhabir, Türk doktorla görüşmesini kaydetti: “Hiçbir uyarıda bulunmadan dokundu”

The Sun gazetesi muhabiri Thea Jacobs, Londra'da bir otel odasında Türk doktor tarafından gerçekleşen muayenede tıbbi prosedürlerin takip edilmediğini yazdı. Doktorun ‘hiçbir uyarıda bulunmadan’ iç çamaşırını indirdiğini ve kalçasına dokunduğunu iddia eden muhabir, kendisine uçuş, otel ve ameliyatı içeren 5 bin sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi halinde 200 sterlinlik bir indirim daha teklif edildiğini dile getirdi.

Estetik turizmi için Türkiye’ye gelen İngilizler arasında ölüm vakalarının artması sonrası ülke basınında bu konu sıklıkla işlenmeye başlandı. Son olarak The Sun gazetesinin ‘gizli görevdeki’ muhabiri, bir Türk doktorla Londra’da yaptığı görüşmeyi videoya kaydetti.

The Sun’da yer alan habere göre, gazetenin Thea Jacobs isimli muhabiri, Londra’da bulunan Holiday Inn otelinde düzenlenen “Ekol Uluslararası Hastaneleri” tanıtım etkinliğine katıldı. Şirketin etkinliğine katılan Jacobs, burada tanıştığı Dr. Serkan S.A.'dan ‘Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatı’ ile ilgili bilgi almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi otelin bir odasında gerçekleştiğini yazan muhabir, olası riskleri hakkında bilgilendirilmediğini ve 5 bin sterlinlik bir ameliyata ikna edilmek için baskı gördüğünü aktardı. Jacobs, söz konusu görüşmede yaşadıklarını da kaleme aldı.

Perde veya tıbbi bir prosedür olmaksızın, doktorun ‘hiçbir uyarıda bulunmadan’ iç çamaşırını indirdiğini ve kalçasına dokunarak incelemeye başladığını iddia eden Jacobs, odada bir tercümanın da bulunduğunu aktardı. The Sun muhabiri, kendisine ilk etapta tercüman çağırılmadığını, daha sonra ısrar üzerine gelen tercümanın da kendisine bilgilendirme sağlamadığını belirtti.

“CİDDİ KLİNİK SUİSTİMAL”

Otel odasında gerçekleşen görüşme sırasında baskı ve satış stratejilerine maruz kaldığını anlatan Jacobs, kendisine uçuş, otel ve ameliyatı içeren 5 bin sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi halinde 200 sterlinlik bir indirim daha teklif edildiğini dile getirdi. Bir hukukçu, aceleyle gerçekleştirilen ve iki buçuk dakika süren muayenenin ‘ciddi klinik suistimal’ olduğunu belirtti.

Görüşmenin ardından endişeleri konusunda tercüman ile konuşan Jacobs, tercümanın “Kimse bu ameliyat veya veya buna benzer bir şeyden dolayı ölmedi. Bizim hastanemizde böyle bir sorun yok” dediğini aktardı.