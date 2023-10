İngiliz uzmandan 'Covid' uyarısı: "Henüz mevsimsel bir seyir izlemiyor, şaşırtmaya devam edecek'"

İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas Waite, Covid'in "şaşırtmaya devam edeceğini" söyledi. Waite, aşı sırası gelenlerin ücretsiz grip aşısı ya da Covid aşısını olması için çağrıda bulundu.

İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas Waite, Covid'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covid'in "şaşırtmaya devam edeceğini" söyleyen Waite, halen mevsimsel bir davranış sergilemediğini ve diğer kış hastalıklarına göre daha öngörülemez bir seyir izlediğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Geçtiğimiz hafta İngiltere'deki Covid vakaları, haftalık olarak yüzde 14 artışla yaz aylarının en yüksek artış oranına erişmişti.



Ancak uzmanlar bu artışın, henüz sonbahar aylarında beklenen mevsimsel dalganın başladığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Hükümetin verilerine göre İngiltere'de geçen yıl grip aşısı sayesinde yaklaşık 25 bin kişinin hastaneye başvurmasının önüne geçildi. Öte yandan veriler, gribin geçen kış 14 bin fazladan ölüme neden olduğunu da ortaya koyuyor. Covid ise ülkede geçen kış boyunca on binin üzerinde ek ölüme neden oldu.



Salgın hastalıklarda, ek ya da fazladan ölüm kavramı, normal koşullar altında beklenen düzeyden daha fazla gerçekleşen ölümleri tanımlıyor. Bunun hesaplaması da geçmiş yılların ölüm ortalamalarına ve yıllık beklenen artışlara bakılarak yapılıyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA "BASKIYA BOYUN EĞMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de koronavirüse karşı yeni bir aşı programı uygulanmasının düşünülmediğini söyledi.



Koca, "Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil" dedi.



Koca, "Eris varyantının virülansı, yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor" diye konuşmuştu.



Koca, "Küresel Covid aşısı baskısına boyun eğmemiz mümkün değil. Şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net" dedi.



Eris, koronavirüsün Omicron varyantının bir alt türü ve virüsün mutasyona uğramış versiyonu olarak biliniyor.



Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Eylül ayı başında yayımladığı raporda, Eris'in "gözlem altındaki varyant" olan statüsünü, "izlenmesi gereken varyant" olarak değiştirmişti.

WHO, Eris varyantının küresel olarak yayılabileceği ve Covid vakalarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.



WHO'ya göre Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, dolaşımdaki diğer varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.