'İngiliz Yahudileri Platformu'ndan "Gazze'de acil ateşkes" çağrısı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına karşı çıkan Yahudiler, "Gazze'de acil ateşkes" talebinde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına karşı çıkan Yahudiler, "Gazze'de acil ateşkes" talebinde bulundu.

İşgal Karşıtı İngiliz Yahudileri Platformu’nun (Na'amod) çağrısıyla Londra'daki Victoria Embankment Park'ta toplanan yüzlerce Yahudi, düzenledikleri gösteride, "Gazze'de acil ateşkes, rehine değişimi ve İsrail’in Gazze'ye yönelik kuşatmasının son bulması" çağrısı yaptı.

Ellerinde "Yahudiler soykırıma karşı", "İşgale son verin", "Bu Yahudi ateşkesten yana" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiliz ve İbranice "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

İsrail hapishanelerinde keyfi olarak tutulan binlerce Filistinli gibi Hamas'ın elindeki rehinelerin de koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulunan göstericiler, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden İsrailli ve Filistinliler için 1 dakikalık saygı duruşu yaptı.

"ŞİDDETİ DURDURUN DEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Gösteriye katılan Yahudi asıllı Yeşiller Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zack Polanski, burada yaptığı konuşmada, şiddetin daha fazla şiddeti doğurduğuna değinerek, "Biz şiddeti durdurun demek için buradayız. Yahudiliğimizle gurur duyuyoruz ve burada İsrail ve Filistinlilerin özgürlüğü için bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi'nden (ICJP) Dr. Selma Dabbagh da Holokost'un ardından uluslararası hukukun oluşumunda Yahudi akademisyenlerin merkezi rol oynadığına işaret etti.

Dabbagh, İsrailli liderlerin, toplumu sadece güçlünün haklı olduğu bir dünyaya inandırmaya çalıştığını söyledi.​​​​​​​