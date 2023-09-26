İngiliz zoolog, 42 köpeğe cinsel istismarda bulunduğu suçlamasını kabul etti

İngiliz zoolog ve timsah uzmanı Adam Britton, 18 ayda 42 köpeğe cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Britton’a ne ceza verileceği aralıkta belli olacak.

İngiliz zoolog ve timsah uzmanı Adam Britton, köpeklere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Britton, üzerine atılı suçları kabul etti.

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın Kuzey Toprakları (NT) Yüksek Mahkemesi'nde 25 Eylül Pazartesi günü yapılan duruşmada, Britton'un onlarca köpeğe işkence ettiği, ardından işkence görüntülerini internete yüklediği ve burada çocuk istismarı içeriklerine erişim sağladığı ifade edildi.

Daha önce BBC ve National Geographic için de çalışan Britton'un suçlarına ilişkin çoğu detayın 'yayınlanamayacak kadar korkunç olduğu' belirtildi. Hakim, izleyicilerin mahkeme salonundan ayrılmasını istedi. Mahkeme Başkanı Michael Grant, davaya konu olan olayları duymanın sinirsel şoka sebep olabileceğinin altını çizdi.

Duruşmada söz alan savcılar, Britton'un en az 2014 yılından bu yana hayvanlara karşı 'sadist cinsel bir ilgisi' olduğunu, kendi ev hayvanlarını istismar etmenin yanı sıra başka kişileri de kendi ev hayvanlarını istismar etmeleri için manipüle ettiğini anlattı.

GÖRÜNTÜLER, SAHTE İSİMLE PAYLAŞILIYORDU

İddiaya göre, Britton iş veya seyahat nedeniyle çoğu zaman isteksiz bir biçimde hayvanlarını vermek isteyen kişilerin bulunduğu Gumtree Australia çevrimiçi platformunu da kullanıyordu. Hayvan sahipleri Britton'a ulaşıp hayvanlarının durumuyla ilgili soru sorduğunda ise Britton, bu kişilere uydurma hikayeler anlatıp eski fotoğraflar gönderiyordu. Bu esnada hayvanları kendi mülkü üzerindeki bir nakliye konteyneri içinde istismar ettiği belirtilen Britton'un konteynere ses ve görüntü kaydeden ekipmanlar da yerleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Bu görüntüler, sahte isimlerle internette paylaşılıyordu.

KARAR DURUŞMASI ARALIK AYINDA

51 yaşındaki Britton'un videolarından biri, eyalet polisine iletildi ve Britton Nisan 2022'de tutuklandı. Britton, tutuklanmadan önceki 18 ay içinde 42 köpeği cinsel istismara maruz bırakmış ve bu köpeklerden 39'u hayatını kaybetmişti. Tutuklu yargılanan Britton'a ne ceza verileceği aralık ayında yapılacak duruşmada belli olacak.