İngilizce öğretmeni, kendisini taciz eden taksici tarafından öldürüldü

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay, kendisini sistematik olarak taciz eden taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından silahla öldürüldü. Fail Gülter, cinayetin ardından intihar girişiminde bulundu.

Bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, kendisini taciz eden Mustafa Gülter tarafından silahla öldürüldü.

DHA'nın aktardığına göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çalıştığı okuldan çıkarak aracına binen Katie Erorbay'ın aracına kullandığı taksiyle yanaşan Mustafa Gülter, öğretmeni zorla araçtan indirmeye çalıştı.

İngilizce öğretmeni Katie Erorbay

Aracından inmek istemeyen Erorbay ile taksi şoförü Mustafa Gülter arasında tartışma yaşandı.Mustafa Gülter, yanında bulunan silahıyla Erorbay'ı önce çenesinden yaraladı ardından da öğretmene ateş etti.

Olayın ardından Mustafa Gülter, öğretmeni vurduğu silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erorbay'a ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri İngilizce öğretmeninin hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Gülter ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hayatını kaybeden Katia Erorbay’ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenildi.

Taksi şoförü Mustafa Gülter'in, Erorbay’a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini taciz ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.