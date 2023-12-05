İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde Türkiye 113 ülke arasında 66. sırada

İngilizce Yeterlilik Endeksi 2023 yılı sonuçlarına göre Türkiye, 113 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Türkiye "düşük yeterlilik" kategorisinde değerlendirilirken, zirvede 2022 yılında olduğu gibi Hollanda bulunuyor.

Eğitim şirketi Education First (EF), İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde (EPI) 2023 yılı İngilizce konuşma konusunda en iyi ve en kötü ülkeleri sıraladı.

Euronews'te yer alan habere göre, Türkiye "düşük yeterlilik" kategorisinde yer aldı.

Sıralamada Türkiye 66. olurken Azerbaycan ise 83. oldu.

Öte yandan İspanya, İtalya ve Fransa Avrupa ülkeleri de düşük sıralarda yer almasına rağmen, başkentlerinde İngilizce yeterliliği yüksek seviyede.

Endekste dikkat çeken sonuçlar arasında ise Fransa yer aldı.

2022 yılında EF'nin Standart İngilizce Testlerine katılan 2,2 milyon yetişkinin sonuçlarını analiz edilerek, her ülkeye 800 puan üzerinden bir sıralama veriliyor. 2021 yılında 31. sırada yer alan ve "yüksek yeterlilik" kategorisinde yer alan Fransa, 2022 yılında 'orta yeterliliğe' düşerek 34'üncü sıraya yerleşti. Fransa bu yıl ise dünya genelinde 43'üncü sırada yer aldı.

HOLLANDA ZİRVEDE

Endeksin zirvesinde ise 2022 yılında olduğu gibi Hollanda yer aldı. Hollanda 2023 yılında da 113 ülke arasında ikinci dil olarak en iyi İngilizce becerisine sahip oldu.

'Çok yüksek yeterliliğe' sahip ülkeler arasında Avusturya 616 puanla dünya genelinde 3. sırada yer aldı.

İskandinav ülkeleri Danimarka, Norveç ve İsveç sonraki üç sırayı paylaşırken, onları Belçika, Portekiz, Almanya, Hırvatistan ve Yunanistan takip etti.

ANADİLİ İNGİLİZCE OLANLAR İKİNCİ DİL BECERİLERİNDE GERİDE

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise anadili İngilizce olanlara yönelik.

Anadlili İngilizce olan ülkelerin yurttaşları ikinci bir dil öğrenme konusunda oldukça geride kalıyor.

Avrupa Komisyonu'nun 2018 verilerine göre, Birleşik Krallık'taki 15-30 yaş arası gençlerin yalnızca yüzde 32'si iki ya da daha fazla dilde güvenle okuyup yazabildiğini belirtiyor. Bu oran, AB'ye üye devletler genelindeki yüzde 80'lik ortalamayla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor.

Fransa'da katılımcıların yüzde 79'u, İspanya'da yüzde 85'i ve İtalya'da yüzde 90'ı iki veya daha fazla dilde okuyup yazabildiğini söylüyor.