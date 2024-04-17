İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı

İngiltere'de "sigarasız jenerasyon" yasası parlamentoda onaylandı. 3 yıl sonra yürürlüğe girecek yasayla beraber 2009 yılında doğan çocuklar hayatları boyunca sigara alamayacak.

İngiltere'de “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışının yasaklanmasına yönelik yasa tasarısı parlamentoda onaylandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor.

Söz konusu yasa, 2027'de yürürlüğe girecek.