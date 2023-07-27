İngiltere'de 2022 yılı, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun verilerine göre ülkede geçen yıl, 19 Temmuz'da günlük sıcaklık değeri 40,3 dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2022 yılı, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.

İngiltere'de 2022, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.

İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) açıkladığı iklim raporuna göre, ülkedeki aşırı sıcaklık değerleri küresel ortalamadan daha hızlı değişiyor.

Bu kapsamda geçen yıl, 19 Temmuz'da günlük sıcaklık değeri 40,3 dereceyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2022 yılı, 1884'ten beri kaydedilen en sıcak yıl oldu.

Met Office, rekor sıcak yılın ve aşırı sıcak hava dalgalarının, insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği nedeniyle yaşandığını tespit etti.

Rapor, 2022'nin; 2060'lara gelindiğinde ortalama sıcaklıkta, 2100'de ise "soğuk" bir yıl olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Met Office yetkilileri, aşırı sıcaklık değerlerinin ülkede iklimin hızla değiştiğinin göstergesi olduğunu belirtti.