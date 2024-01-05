İngiltere'de azınlıkları hedef alan Nazi sempatizanlarına hapis cezası

İngiltere’de Nazi sempatizanı olan ve dinleyicileri etnik azınlıklara karşı şiddet içeren eylemlerde bulunmaya çağıran iki podcast yayıncısı, dün toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’de etnik azınlıklıklara karşı şiddet eylemleri çağrısı yapan iki Nazi sempatizanına toplam 15 yıl hapis cezası verildi.

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) dün (4 Ocak Perşembe) yaptığı açıklamada, Londralı Christopher Gibbons (40) ve Tyrone Patten-Walsh (36) isimli iki Nazi sempatizanı podcast yayıncısının dinleyicilere ırkçı, antisemitik, İslamofobik, homofobik ve kadın düşmanı görüşleri teşvik etmeleri sebebiyle toplamda 15 yıl hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.

Gibbons 8 yıla, Patten-Walsh ise 7 yıl hapis cezası aldı.

MET, 2021’in Mayıs ayında gözaltına alınan ikilinin 7 Temmuz 2023’de görülen mahkemede tüm suçlamalardan hüküm giydiklerini dünkü duruşmada ise, 'terörist yayınları yayma suçundan ve terörizm yasasını ihlal etme suçundan' hapis cezalarının açıklandığını belirtti.

PRENS HARRY VE AİLESİNE ‘ÖLÜM’ ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

İki podcast yayıncısının, programlarında Prens Harry ve ailesi için ölüm çağrısında bulundukları ve İngiltere’de yaşanan sekiz ayrı saldırı eylemini övdükleri ifade edildi.

MET, Gibbons'ın neo-Nazi çevrimiçi kütüphanesinde, aşırı sağcı konuşmalar ve propaganda belgelerinden oluşan 500'den fazla videonun bulunduğunu ve içeriğin 152 binden fazla kez görüntülendiğini kaydetti.