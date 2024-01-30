İngiltere'de Brexit anketi: AB'ye dönmek isteyenlerin oranı artıyor

31 Ocak 2020'de Brexit anlaşması ile Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de yapılan anketlere göre, AB'ye geri dönme yanlılarının oranı artıyor. 19-22 Ocak 2024'te yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 47'si AB'ye geri dönüşü desteklerken yüzde 37'si desteklemediğini belirtti. Geri dönüşe artan desteğe sebep olarak ise, Brexit'in ekonomiye olumsuz etkileri gösteriliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) üzerinden geçen dört yılda İngiltere'de en büyük etki ekonomik alanda görülürken, yapılan anketlere göre AB'ye geri dönme yanlılarının oranı artıyor.

İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov'un Ocak 2023'te yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 54'ü Brexit'in yanlış karar olduğunu ifade ederken, kararın doğru olduğunu düşünenler yüzde 35'te kaldı. Katılımcıların yüzde 58'i ise AB'ye yeniden katılmayı savunuyor.

Deltapoll araştırma şirketinin 19-22 Ocak 2024'te yaptığı ankete göre ise, katılımcıların yüzde 47'si AB'ye geri dönüşü desteklerken, yüzde 37'si desteklemediğini belirtti.

Araştırma şirketi Savanta'nın Eylül 2023'te yaptığı ankette ise 18-25 yaş nüfusun yüzde 66'sı AB'ye dönüşten yana.

Ülkede 2020-2024'te yapılan 169 anketin yalnızca 21'inde AB dışında kalmayı destekleyenler önde, üç ankette ise geri dönmeyi destekleyenlerle AB dışında kalmayı destekleyenlerin oranı eşit çıktı.

Anlaşma 31 Ocak 2020'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra İngiltere'nin AB üyesi olduğu ancak karar alma süreçlerinde yer alamadığı 11 aylık geçiş dönemi başladı ve ayrılma süreci 31 Aralık 2020'de tamamlandı.

BREXIT'İN İNGİLTERE'YE ETKİSİ

Anadolu Ajansı (AA), Brexit kararının alınışından bugüne yaşananları ve İngiltere'ye etkisine yönelik raporları derledi. Brexit anlaşması 31 Ocak 2020'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra İngiltere'nin AB üyesi olduğu ancak karar alma süreçlerinde yer alamadığı 11 aylık geçiş dönemi başladı ve ayrılma süreci 31 Aralık 2020'de tamamlandı.

AB'den ayrılan İngiltere'de en büyük etki ekonomik alanda görüldü. Değişen Avrupa'da Birleşik Krallık isimli düşünce kuruluşu yayımladığı raporda, Brexit olmasaydı İngiltere'deki yatırımların bugünkünün yüzde 25 üzerinde olacağı tahmininde bulundu.

İngiltere'de Brexit öncesine göre 330 bin daha az iş bulunduğunu da açıklayan kuruluşa göre finans sektöründe 7 bin iş kaybı yaşandı.

GIDA ENFLASYONUNUN ÜÇTE BİRİNİN SEBEBİ BREXIT

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) yaptığı araştırmada, 2019-2023'teki gıda enflasyonunun üçte birinin sebebinin Brexit olduğunu ortaya koydu. Brexit'in market alışverişine yansımasının 7 milyar sterlin (yaklaşık 270 milyar lira) olduğu bilgisi de rapora yansıdı.

İngiltere merkezli Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün Kasım 2023'te açıkladığı tahminlere göre, Brexit sonrası İngiltere'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası yüzde 2 ila 3 düştü. Enstitü, bunun kişi başı yaklaşık 850 sterlinlik (yaklaşık 32 bin lira) kayba eşit olduğunu da açıkladı.

Birleşik Krallık'ın AB üyesi sınır komşusu İrlanda Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerini düzenlemek için ise Kuzey İrlanda Protokolü hayata geçirildi. Bu kapsamda İngiltere'nin diğer bölgelerinden Kuzey İrlanda'ya gidecek ürünlerde yeşil şerit, buradan AB ülkelerine gitme ihtimali bulunan ürünlerde ise kırmızı şerit yer almasına karar verildi. Böylelikle İrlanda denizinde yapılan gümrük kontrolleri kaldırıldı.