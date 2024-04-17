İngiltere'de enflasyon son 2,5 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,2 ile Eylül 2021'den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

İngiltere'de enflasyon son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE martta yıllık bazda yüzde 3,2'ye düştü. Ülkede yıllık enflasyon şubatta yüzde 3,4 olmuştu. İngiltere'de TÜFE martta aylık bazda ise yüzde 0,6 yükseldi.

Gıda fiyatlarındaki gerileme, yıllık enflasyondaki düşüşe en büyük katkıyı sağlarken, akaryakıt fiyatlarındaki artış bunu dengeledi.

​​​​​​​İngiltere'de enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 4,2 olarak ölçüldü. Çekirdek enflasyon şubatta yüzde 4,5 olmuştu.

Ülkede hizmet sektörü enflasyonu ise martta yıllık bazda yüzde 6,1 olarak hesaplandı. Hizmet sektörü enflasyonu şubatta yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun martta hafif şekilde gerileyerek son 2,5 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti.

Gıda fiyatlarının bu düşüşte etkili olduğunu ifade eden Fitzner, akaryakıt fiyatlarının ise artış gösterdiğini kaydetti.

"BEKLENENDEN HIZLI GERİLİYOR"

İngiltere Başbakan Rishi Sunak, X hesabından yaptığı değerlendirmede, enflasyonun tekrar düşüş kaydettiğini belirterek, "Enflasyon şu anda yüzde 3,2 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt ise planın işe yaradığını dile getirerek, "Şu anda bir noktayı dönüyoruz. Enflasyon beklediğimizden daha hızlı geriliyor, yüzde 11 ile tepe yaptığı seviyenin oldukça altında." değerlendirmesinde bulundu.