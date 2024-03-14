İngiltere'de, hükümet yetkilileri "aşırılık yanlısı" olarak tanımlananlarla görüşemeyecek

İngiltere'de hükümet yetkililerinin "aşırılık yanlısı" olarak tanımlananlarla görüşmeleri yasaklandı. Hükümetin, başlatılacak süreçle grupları aşırıcılık açısından değerlendireceği, bu sürecin sonunda görüşmeler ve fon sağlanması konusunda kararlar alınacağı bildirildi.

İngiltere'de "aşırılık" tanımını güncelleyen Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı, hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin aşırılık yanlısı gruplarla görüşmelerini ve fon sağlamalarını yasakladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, ülkede aşırılık tehdidinin 7 Ekim 2023'ten sonra arttığı, mücadele amacıyla aşırıcılığın tanımının güncellendiği bildirildi.

Uygulamadaki amacın hükümet yetkilileri ve resmi görevlilerin yanlışlıkla aşırılık yanlılarıyla buluşmalarını ve fon sağlamalarını engellemek olduğu ifade edilen açıklamada, konunun sadece hükümet çalışmalarını ilgilendirecek şekilde sınırlı olduğu vurgulandı.

NEFRET SUÇLARI ARTTI

Ülkedeki Müslüman karşıtı (İslamofobi) ve antisemitik eylemlerin sayısındaki yükselişe işaret edilen açıklamada, Yahudilere yönelik saldırıların 2022'ye göre 2023'te yüzde 147, Müslüman karşıtı nefret suçlarının da son 4 ayda yüzde 335 arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni görüşme prensipleri ve tanıma göre aşırılık yanlısı ideolojiyi destekleyen ya da toplumda nefreti yayanların eylemleri, hükümetle görüşmeler yaparak meşrulaştırılamayacak" ifadesine yer verildi.

Hükümetin, başlatılacak süreçle grupları aşırıcılık açısından değerlendireceği, bu sürecin sonunda görüşmeler ve fon sağlanması konusunda kararlar alınacağı bildirildi.

KİMLER AŞIRILIK YANLISI SAYILIYOR?

Yeni tanıma göre başkalarının hak ve özgürlüklerini yok ya da inkar eden, İngiltere'nin liberal parlamenter demokrasisi ve demokratik haklarını baltalayan, devirmek veya değiştirmek isteyenler ile bunların yapılmasına olanak sağlayanlar, aşırılık yanlısı kişi ya da gruplardan sayılacak.

Açıklamada, aşırılık yanlısı olarak tanımlanacak kişi ve gruplarla temas ve fon sağlanmasıyla ilgili hükümet kararlarının başka kurum ve örgütler için geçerli olmadığının altı çizildi.

Aşırıcılıkla mücadele için Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığı bünyesinde aşırıcılıkla mücadele merkezinin kurulduğu bilgisi paylaşıldı.