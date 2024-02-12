İngiltere'den 4 İsrailli yerleşimciye yaptırım

İngiltere, Batı Şeria’da şiddet olaylarına karışan 4 İsrailli yerleşimciyi yaptırım listesine aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, “Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler, Filistinlileri topraklarından zorla çıkarıyor” dedi.

Filistinlilere şiddet uygulayan İsrailli yasa dışı yerleşimcilerle ilgili yaptırım kararlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. ABD’nin ardından İngiltere de Batı Şeria’da şiddet olaylarına karışan İsrailli yerleşimcilere yaptırım uyguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 İsrailli yerleşimciye “mali ve seyahat” kısıtlamaları getirildiği aktarılarak, yaptırım uygulanan kişilerin Yinon Levi, Moshe Sharvit, Zvi Bar Yosef ve Moshe Sharvit olduğu ifade edildi.

Levi ve Sharvit'in Filistinli aileleri silahla tehdit ettikleri ve mülkleri tahrip ettikleri belirtilen açıklamada, Yosef’in Batı Şeria’da piknik yapan Filistinli aileleri silahla tehdit ettiği, Federman'ın ise El Halil’in güneyindeki Filistinli çobanları tehdit ettiği ifade edildi.



“AŞIRILIK YANLISI YERLEŞİMCİLER FİLİSTİNLİLERİ TOPRAKLARINDAN ZORLA ÇIKARIYOR"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlar, insan haklarının en korkunç ihlallerinden bazılarına karışanlara kısıtlamalar getiriyor. Burada neler olduğu konusunda net olmalıyız. Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler Filistinlileri çoğu zaman silahla tehdit ediyor ve onları kendilerine ait olan topraklardan zorla çıkarıyor. Bu davranış yasadışıdır ve kabul edilemez” dedi.

İsrail’e aşırılık yanlısı yerleşimciler konusunda harekete geçmesi çağrısında bulunan Cameron, “Verilen taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz” dedi.

Öte yandan Levi, ABD tarafından yaptırım uygulanan 4 İsrailli yerleşimci arasında da yer alıyor.