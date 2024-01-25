İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Türkiye'ye geliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bugün (25 Ocak Perşembe) Türkiye'ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Cameron'ın ziyareti bugün (25 Ocak Perşembe) gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, 25-26 Ocak 2024 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.