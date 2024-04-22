İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya gönderecek: Başbakan Sunak tarih verdi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı edecek uçakların 10 ile 12 hafta içinde kalkacağını duyurdu. Sunak, ticari uçuşlarla Ruanda'ya sınır dışı edilecek göçmenler için rezervasyon yapıldığını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı edecek uçakların 10 ile 12 hafta içinde kalkacağını söyledi.

Sunak, İngiltere Parlamentosu'nun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan tekrar Avam Kamarası'na gönderilen Ruanda'nın Güvenliği Yasa Tasarısı (Ruanda Planı) ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

İşçi Partili Lordların, İngiltere'ye gelen göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etmeyi öngören Ruanda Planı'nı durdurmak için her yola başvurduğunu öne süren Sunak, "Aması lakini yok. Bu uçaklar Ruanda'ya gidecek" dedi.

"ADLİYELER HAZIR HALE GELDİ"

Tasarının yasalaşmasının ardından önceden belirlenmiş göçmenlerin uçakla Ruanda'ya gönderileceğini belirten Sunak, "Düzensiz göçmenleri sınır dışı ederken gözaltıları da yapabilmek için gözaltı merkezlerindeki kapasiteyi 2 bin 200'e çıkardık. Başvuruları hızlıca işleme koymak için 200 yeni memurumuz var. Adliyeler de hazır hale getirildi. 5 bin duruşmayı ele alabilecek 25 duruşma salonu ve 150 hakim belirlendi" diye konuştu.

Sunak, ismini açıklamadığı havalimanından ticari uçuşlarla Ruanda'ya sınır dışı edilecek göçmenler için rezervasyon yapıldığını kaydetti.

"Hiçbir yabancı mahkeme bizi durduramaz" diyen Sunak, Ruanda hükümetinin de yasal düzenlemeler yaptığını ve İngiltere'den gelecek göçmenler için hazır olduğunu dile getirdi.