İngiltere, Husiler konusunda Çin'e çağrı yaptı

İngiltere, Çin'e Husilere baskı yapmak için İran üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile yaptığı görüşmede, Çin'i, İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak "Husilere Kızıldeniz'deki eylemleri konusunda baskı yapmaya" çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cameron, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında Çinli mevkidaşı Vang'la bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari bağlantılar, halklar arasındaki kültürel bağlantıların geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede birlikte çalışılması konularında mevcut angajmanın sürdürülmesi gerektiği üzerinde mutabık kalındı.

JİMMY LAİ'NİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI YİNELENDİ

Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Çin'i, İran üzerindeki nüfuzunu kullanarak Husilere Kızıldeniz'deki eylemleri konusunda baskı yapmaya çağırdı.

Ayrıca, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'taki insan hakları dahil bir dizi anlaşmazlıkta İngiltere'nin tutumunu ortaya koyan Cameron, Çin'in yaptırıma tabi tuttuğu İngiliz parlamenterlerin durumunu gündeme getirdi ve Hong Kong'daki muhalif medya patronu Jimmy Lai'nin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.