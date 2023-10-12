İngiltere, İsrail'e destek için donanma gemileri gönderecek

İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, "İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek" gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdiği bildirildi.

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.