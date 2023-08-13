İngiltere istihbarat raporu: Wagner, küçülme ve yeniden yapılanma yolunda

İngiltere istihbarat raporunda Rusya'da Haziran ayında 'isyan' ile gündeme gelen paralı asker grubu Wagner'in ekonomik nedenlerle küçülmeye ve yeniden yapılanma sürecine başlayacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus paralı asker grubu Wagner hakkında çarpıcı bir detay ortaya koydu.

Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı istihbarat raporunda, Rus paralı asker grubu Wagner’in, finansal sebeplerle küçülme ve yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlediği ifade edildi.

Raporda, Wagner’in mali baskı altında olduğu ifade edilerek, “Wagner, mali baskı altında olduğu bir dönemde personel maaş giderlerinden tasarruf etmek amacıyla büyük olasılıkla küçülme ve yeniden yapılandırma sürecine doğru ilerliyor. Haziran 2023'teki başarısız isyandan bu yana Rus devleti, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin'in diğer bazı ticari çıkarlarına karşı harekete geçti. Kremlin'in artık grubu finanse etmemesi gerçekçi bir olasılık” denildi.

“BELARUS KAYNAKLARI ÜZERİNDE YÜK OLUŞTURABİLİR”

Rusya’nın Wagner’i finanse etmeyi durdurması durumunda Belarus’un devreye girebileceği ifade edilen raporda, “Eğer Rus devleti Wagner'e ödeme yapmayı keserse, ikinci en makul seçenek Belarus makamlarıdır. Ancak bu büyük güç (Wagner) Belarus'un mütevazı kaynakları üzerinde önemli ve potansiyel olarak istenmeyen bir yük oluşturacaktır” ifadelerine yer verildi.