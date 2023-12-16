İngiltere: Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan İHA düşürüldü

İngiltere Savunma Bakanı Shapps, Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Diamond destroyerinin Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen İHA'yı füzeyle vurarak imha ettiğini açıkladı.

İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Diamond destroyerinin son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıların artış gösterdiği Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen bir insansız hava aracını (İHA) füzeyle vurarak imha ettiği açıklandı.

AA'nın aktardığına göre, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, HMS Diamond destroyerinin, 15 Aralık Cuma gecesi boyunca Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef aldığından şüphelenilen İHA'yı düşürdüğünü kaydetti. Shapps, Sea Viper füzesiyle hedefin başarıyla imha edildiğini ifade ederek, HMS Diamond gemisinin kısa süre önce deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları desteklemek üzere bölgeye ulaştığını belirtti.

SHAPPS: SALDIRILARI PÜSKÜRTMEYE KARARLIYIZ

Shapps, "Son dönemde artan yasa dışı saldırılar Kızıldeniz'deki uluslararası ticarete ve deniz güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır. İngiltere, küresel ticaretin serbest akışını korumak için bu saldırıları püskürtmeye kararlıdır" diye konuştu.