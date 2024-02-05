İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konulduğu ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Buckingham Sarayı, Kral 3. Charles'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Buna göre, yapılan testler sonucunda Kral'a "bir tür kanser" teşhisi konuldu.

Saray’dan yapılan açıklamada, Kral’ın “Tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği” kaydedildi.

Düzenli tedavi programına başlanan Kral, bu süreçte resmi işleri yürütmeye devam edecek.

3. Charles, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından, Eylül 2022'de Kral olmuştu.