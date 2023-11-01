İngiltere Kralı 3. Charles, Kenya'da yapılan zulümleri kabul etti

İngiltere Kralı 3. Charles, Kenya'nın İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesi sırasında yapılan zulümleri kabul ettiğini belirtti.

İngiltere Kralı 3. Charles, Kenya'nın İngiltere'ye karşı bağımsızlık mücadelesi sırasında yapılan zulümleri kabul ettiğini belirtti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile Nairobi'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Kralı 3. Charles, Kenya'nın sömürge geçmişine vurgu yaptı.

Kral 3. Charles, özellikle Kenya'nın bağımsızlık arayışı sırasında yapılan zulümler başta olmak üzere geçmişteki yanlışları kabul ettiğini açıkladı.

Bağımsızlık ve egemenlik için mücadele eden Kenyalılara karşı yapılanları "iğrenç, haksız şiddet eylemleri" olarak tanımlayan Kral Charles, "Bunun için hiçbir mazeret olamaz." dedi.

Öte yandan Kral 3. Charles, geçmişte yapılan yanlışlardan doğrudan etkilenenlerle görüşme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Kral 3. Charles, "Geçmişte yapılan yanlışlar en büyük üzüntülerin ve en derin pişmanlıkların sebebidir." ifadesini kullandı.

Kenya Devlet Başkanı Ruto ise Kral 3. Charles'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın Kenya'ya düzenlediği 4 günlük resmi ziyaret kapsamında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kenya İnsan Hakları Komisyonu, Kral 3. Charles'i, İngiltere'nin sömürge döneminde Kenya vatandaşlarına yönelik insanlık dışı uygulamaları nedeniyle özür dilemeye çağırmıştı.

İNGİLTERE'YE KARŞI BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

Kenya'nın 1800'lü yılların sonuna doğru İngilizler tarafından işgal edilmesi ülke halkının da kaderini değiştirdi.

İngiliz sömürge yönetiminin uygulamalarına karşı çıkarak 1950'de isyan başlatan "Mau Mau" hareketi Kenya'nın bağımsızlığına büyük katkı sağlamıştı.

İngiliz resmi rakamlarına göre, Kenya’da 1952-1956 yılları arasında Mau Mau direnişi sırasında 11 bin 505 direnişçi öldürüldü, harekete destek veren çoğunluğu sivil 5 binden fazla kişi hapse atıldı.