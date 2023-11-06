İngiltere, Lübnan'daki büyükelçilik personelinden bazılarını geçici olarak geri çekti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a ilişkin seyahat uyarısında yaptığı güncellemede, "İngiliz Büyükelçiliğindeki bazı personel ile personelin tüm aile üyeleri geçici olarak geri çekildi" ifadesini kullanıldı.

Dünya 06.11.2023 13:28 Giriş: 06.11.2023 13:28

Güncelleme: 06.11.2023 13:30 Kaynak: AA

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanlarından bazılarını geçici olarak çektiğini duyurdu. Bakanlık, Lübnan'a ilişkin seyahat uyarısında yaptığı güncellemede, "Güvenlik durumu nedeniyle İngiliz Büyükelçiliğindeki bazı personel ile personelin tüm aile üyeleri geçici olarak geri çekildi" ifadesini kullanıldı. Öte yandan, Büyükelçiliğin, İngiliz vatandaşlarına verilen hizmetler dahil temel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bakanlık, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından yayımladığı seyahat uyarısında, Lübnan'a zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. ​​​​​​​