İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Henüz faizi indirebilecek bir noktada değiliz ama işler doğru yönde ilerliyor" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 5,25'te sabit tuttu.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısında üyelerin 8'inin politika faizinin sabit tutulması ve birinin de 25 baz puan indirimle yüzde 5'e çekilmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

Ülkede yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3,4 ile beklentilerin altına gerilediği anımsatılan açıklamada, hizmet sektörü enflasyonunun da düşmesine rağmen yüzde 6,1 ile hala yüksek seviyede olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kısa vadeli birçok enflasyon beklentisinin hafiflemeye devam ettiği kaydedilirken, enflasyonun bu yılın ikinci yarısında hedeflenen seviye olan yüzde 2'nin hafif altına ineceğinin öngörüldüğü bildirildi.

"FAİZ İNDİREBİLECEK BİR NOKTADA DEĞİLİZ"

BoE Başkanı Andrew Bailey, karara ilişkin değerlendirmesinde, son haftalarda enflasyonun düştüğüne yönelik "cesaret verici" işaretler görüldüğünü ifade ederek, "Bugün politika faizini yine yüzde 5,25'te sabit tuttuk çünkü enflasyonun yüzde 2 hedefimize düşeceğinden ve o seviyede kalacağından emin olmamız gerekiyor. Henüz faizi indirebilecek bir noktada değiliz ama işler doğru yönde ilerliyor" değerlendirmesini yaptı.

BoE, sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de başlamış ve politika faizini Ağustos 2023 itibarıyla yüzde 5,25'e yükseltmişti. BoE, politika faizini söz konusu tarihten beri aynı seviyede tutuyor.