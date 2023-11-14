İngiltere ve İtalya arasında hukuk savaşına konu olan Indi bebek, hayatını kaybetti

İngiltere ve İtalya arasında hukuk savaşına konu olan 8 aylık Indi bebek hayata gözlerini yumdu. İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti'nin 'tedavi edilemez' bulduğu hastalığı nedeniyle, bir hastanede ya da bakımevinde alacağı yaşam desteğinin kaldırılması kararı verilen Indi isimli 8 aylık bebeğin ailesi, kızlarının İtalya'da tedavi edilmesi için yasal izin istemiş, İngiltere'deki uzman hekimlerin tedaviyi faydasız bulması ve izin için yapılan yasal girişimleri reddetmesi bir hukuk mücadelesine neden olmuştu.

Ailesinin ölümcül hastalığının tedavisi için İngiltere ve İtalya'da yasal mücadele verdiği 8 aylık bebek Indi Gregory dün (13 Kasım) İngiltere'deki bir bakım evinde yaşamını yitirdi.

Nadir görülen bir beyin hasarı bulunan bebeğin ailesi, Indi'nin bağlı olduğu yaşam desteğinin pazar günü kesilmesinin ardından pazartesi sabahı yaşama gözlerini yumduğunu duyurdu.

Eşi Claire ile bir açıklama yapan baba Dean Gregory, "Indi'nin hayatı 01.45'te sona erdi. Claire ve ben öfkeliyiz, kalbimiz kırık ve utanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre, İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) ve İngiliz mahkemelerine olan kızgınlıklarını dile getiren Gregory, "NHS ve mahkemeler Indi'nin sadece daha uzun yaşama şansını elinden almakla kalmadı, aynı zamanda ait olduğu aile evinde ölme onurunu da elinden aldılar" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Vücuttaki hücrelerin enerji üretmesini engelleyen bir mitokondriyal hastalığı bulunan Indi'nin durumu, NHS tarafından tedavi edilemez bir hastalık olarak tanımlanıyor.

İngiliz doktorların Indi'nin bir hastanede ya da bakımevinde yaşam desteğinin kaldırılması gerektiğini belirtmesine karşın, aile deneysel tedavilerin kızlarının ömrünü uzatabileceği umuduyla yaşam desteğinin sürmesi için mücadele etti.

Bunun için hukuki süreç başlatan ebeveynler, destek aldıkları Hristiyan bir derneğin yardımıyla kızlarının İtalya'daki Bambino Gesu Çocuk Hastanesi'nde tedavi edilmesi için izin istedi.

İtalyan hükümeti yalnızca tedavi izni vermekle kalmadı, Indi'ye İtalyan vatandaşlığı da verdi.

Ancak İngiltere'deki uzman hekimlerin ölmek üzere olan Indi'ye uygulanan tedavinin faydasız ve acı verici olduğunu belirtmesi üzerine İngiliz mahkemeler Roma'da tedavi izni için yapılan yasal girişimleri reddetti.

İNGİLTERE'DE ÖLÜMCÜL ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ

Indi'nin davası, İngiltere'de ölümcül hastalığı olan çocukların tedavisi konusunda ebeveynler ve doktorlar arasında yaşanan bir dizi hukuki çekişmenin yeni bir örneğini oluşturdu.

İngiliz hakimler, önerilen tedavi yöntemine ebeveynler itiraz etse bile, çocuğun yüksek yararının öncelikli olduğu durumlarda genellikle hekimlerin uyarılarına kulak veriyor.

Temyiz mahkemesi, "manipülatif olarak tanımladığı bu tür yasal mücadelelerin hem hekimlerin hem de hakimlerin zor kararlarda işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti ve kınadı.