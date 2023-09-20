İngiltere’de doktorlar iki günlük greve çıktı

Emek Servisi

İngiltere’de düşük ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebi ile hükümetle sürdürdükleri görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine doktorlar bu yıl üçüncü kez greve gitti.

Kıdemli ve asistan doktorlar ilk kez koordineli bir grev eylemi gerçekleştirdi. Hekimler, enflasyonun üzerinde % 11 zam talep ediyor. Doktorlar, acil bakım sağlayarak Noel Günü düzeyinde hizmet vereceklerini söylerken şu açıklamayı yaptı: “Sadece adalet istiyoruz ve gerçek anlamda ücret kesintilerine son verilmesi ile bu maaş kaybının düzeltilmesi için adil bir mekanizma talep ediyoruz.” İngiltere'de yaklaşık 61 bin pratisyen hekim de bugün iş bırakarak 3 günlük greve gidecek. Bu yıl altıncı kez greve gidecek pratisyen hekimler, hükümetten yüzde 35 oranında ücret artışı talebinde bulunuyor. Sağlık Bakanı Barclay, doktorların grevine ilişkin Sky News'e yaptığı açıklamada, bazı sağlık personelinin grevler sırasında görevlerinin başında olmasını sağlayacaklarını belirtti. Hükümet, devlet tarafından işletilen Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki (NHS) yaklaşık 900.000 randevunun bu yıl doktor grevleri nedeniyle iptal edildiğini söylüyor.