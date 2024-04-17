İnşa ettiği hastane 1 yılda dökülmüştü, TOKİ’den 1,3 milyar TL’lik ihale aldı

Urfa'da inşa ettiği Ceylanpınar Devlet Hastanesi bir yılda dökülmeye başlayan Oraka İnşaat'a, İskenderun’da yapılacak konut ve dükkân inşaatları için TOKİ tarafından 1 milyar 307 milyon TL’lik ihale verildi.

Okan YÜCEL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) deprem bölgesi olan Hatay’ın İskenderun ilçesi için açtığı 374 konut ve 118 dükkân inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi, 1 milyar 307 milyon TL bedelle Oraka İnşaat’a verildi.

21/b olarak bilinen pazarlık usulüyle yapılan ihalenin sözleşmesi 4 Nisan’da imzalandı. Oraka İnşaat, depremden 1 ay önce ve 1 ay sonra da Hatay’ın farklı ilçelerinde toplam 1 milyar 300 milyonluk iki ihale daha almıştı.

15 AYDA 2,5 MİLYARLIK İHALE

Şirkete; 1 Mart 2023’te İskenderun’da 492 konut yapımı ihalesi 791 milyon TL'ye, depremden yaklaşık 1 ay önce ise Antakya'da toplam 488 konut ve dükkân inşaatı ihalesi 432 milyon TL’ye verildi.

Oraka İnşaat'a TOKİ tarafından son 15 ayda sadece Hatay için verilen ihale tutarı 2,5 milyar TL’yi aştı.

İNŞA ETTİĞİ HASTANE 1 YILDA DÖKÜLMÜŞTÜ

Urfa Ceylanpınar’daki 150 yatak kapasiteli devlet hastanesi için 2018'de açılan ihaleyi kazanan Oraka İnşaat, hastaneyi 2020’de tamamlamıştı.

2021'de hizmete açıldıktan kısa süre sonra Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin bahçesinde kanalizasyon bağlantısı için başlatılan çalışmada kazı sırasında meydana gelen göçükte iki işçi yaralanmış, göçük altında kalan işçiler 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Hastane açıldıktan bir yıl sonra ise duvarlarının döküldüğü ortaya çıkmış, söz konusu görüntüleri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal gündeme getirmişti.

Aralık 2023’te ise hastanenin sterilizasyon alanına kanalizasyon suyunun aktığına yönelik görüntüler basına yansımıştı.

Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde büyük skandal!



Hastanenin sterilizasyon alanına kanalizasyon suyu akıyor.



Ameliyathanede, cerrahi müdahalede kullanılan setlerin, aletlerin steril edildiği, temizlendiği, hastanede en hijyenik olması gereken alana bakar mısınız?… pic.twitter.com/5v58GiJw4W — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) December 13, 2023

YÖNETİCİLER 'DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASIYLA YARGILANMIŞLARDI

Şirket yöneticileri 2011 yılındaki bir ihale nedeniyle 'dolandırıcılık' ve 'resmî belgede sahtecilik' suçlamalarıyla da yargılanmışlardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan kuruluşu Kent Konut İnşaat'ın açtığı ihaleye yapılan itiraz üzerine ihale, 88 milyon TL'lik bedelle Oraka İnşaat’a verilmişti. Ancak Oraka İnşaat kısa süre sonra yapım işini ihaleyi ilk kazanan Haldız İnşaat’a sözleşmede yer alan tutar üzerinden devretmişti.

Soruşturma sonucunda aralarında Oraka İnşaat’ın sahibi Halil Tuncay Altunsu ve belediye yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında dava açılmıştı. Altunsu dahil 12 kişi beraat ederken 7 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.