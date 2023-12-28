İnşaat işçilerinden Menemen Belediyesi önünde eylem

İzmir Menemen'de Yapı İş Mühendislik Firması tarafından yürütülen Sosyal Tesis ve Tiyatro Binası Şantiyesi’nde çalışan inşaat işçileri yaşadıkları hak gaspına karşı Menemen Belediyesi önünde eylem yaptı.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Menemen ilçesinde, Yapı İş Mühendislik Firması tarafından yürütülen Sosyal Tesis ve Tiyatro Binası Şantiyesi’nde çalışan inşaat işçileri, haklarının gasp edildiğini belirterek Menemen Belediyesi önünde tepkilerini dile getirdi.

İhaleyi alan firmanın konkordato ilan ederek hukuki kendini güvence altına aldığını ve ihaleyi veren Menemen Belediyesi’nin de kendilerini muhatap almadığını belirten işçiler, yaptıkları açıklamada, “Menemen Belediyesinin yaşadığımız bu büyük mağduriyet konusunda ki sessizliği ve ilgisizliği alın terimizin ve emeğimizin gaspına ortak olması anlamına gelmektedir. Bugün buradan Menemen Belediyesi yetkililerine sesleniyoruz ve soruyoruz; Sosyal Tesis ve Tiyatro Binası inşaatını ihaleye verdiğiniz Yapı İş Mühendislik firmasının açık bir biçimde haklarımızı gasp etmesine göz yumacak mısınız? Şayet bu suça ortak olacaksanız bilmelisiniz ki bugün başlatmış olduğumuz hak arama mücadelemizi başta sendikamız İnşaat ve Yapı İşçileri sendikası olmak üzere tüm emek dostları, basın ve kamuoyunun desteğiyle büyüteceğiz” denildi.

Açıklamada, “Gasp edilen haklarımızı alana kadar bugün başlatmış olduğumuz mücadelemizi adım adım büyüterek sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Bizler kölelik yapmak için değil insanca yaşamak için çalışıyoruz. Ücret haktır gasp edilemez inşaat patronlarına ve onların ayak oyunlarına göz yumanlara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.