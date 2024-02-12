İnşaat maliyet endeksinde aralık verileri: Artış sürüyor

TÜİK'in aralık verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Aralık ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arterken işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,00 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 artarken işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.