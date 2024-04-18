İnşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 70 arttı

Ekonomi Servisi

İnşaat maliyetlerindeki artış şubat ayında hızlandı. Maliyet artışları son bir yılın zirvesine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2024 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 70,05, aylık yüzde 3,41 arttı. Ocakta yıllık artış yüzde 66,9 olmuştu. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,29 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,38, işçilik endeksi yüzde 1,34 artış kaydetti. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,10, işçilik endeksi yüzde 108,35 yükseldi. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,70 işçilik endeksi yüzde 2 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,66, işçilik endeksi yüzde 111,33 artış kaydetti.