İnşaat maliyetleri yüzde 49,32 arttı: Konut fiyatları uçacak

Ekonomi Servisi

Dünya genelinde konut fiyatlarında düşüş yaşanırken fiyat artışı konusunda zirvede yer alan Türkiye’de inşaat maliyetleri artama devam ediyor. İnşaat maliyetleri haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2023 Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı. Böylece 2023 Şubat’tan bu yana artış hızı düşen inşaat maliyetleri, haziran ayı itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 arttı.

BİR AYDA YÜZDE 8,3’LÜK ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 arttı.

İSTANBUL’DA METREKARE 36 BİN TL

Yüksek enflasyonun etkisiyle yükselen konut fiyatları, kira artışlarını da beraberinde getiriyor. Küresel Konut Fiyat Endeksi’ne göre; dünya genelinde fiyatlarda düşüş yaşanırken, Türkiye konut fiyat artışında zirvede yer alıyor. Konut fiyatlarının 12 aylık yükselişi yüzde 132,8 oldu. Piyasa verilerine göre İstanbul’da bir evin metrekaresi 36 bin 4 liraya yükselirken, Ankara’da bu rakam 17 bin 647, İzmir’de 27 bin 89 lira olarak kaydedildi. Son verileri önümüzdeki dönemde konut fiyatlarındaki arşıtın devam edeceğini işaret ediyor.