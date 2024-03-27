İnşaatlarda ücret ödenmiyor: Bir tuğla dahi dizilmeyecek!

Ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri harekete geçti. İstanbul’da Yapı Merkezi işçileri Avrasya Tüneli’nin önünde, Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışanlar ise şantiyede eylem yaptı. İşçiler haklarını istedi.

Emek Servisi

Ücretleri ödenmeyen inşaat işçileri harekete geçti. İstanbul’da Yapı Merkezi ile Turgut İnşaat Aş ve BSM Alüminyum; Kırklareli’nde ise Şişecam Fabrika şantiyesinde çalışan işçiler, aylardır ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı.

Dev Yapı-İş üyesi işçiler eylemlerinin ikinci gününü, aylardır oyalayıp işçilerin maaş ve tazminatını vermeyen Yapı Merkezi’nin yaptığı Avrasya Tüneli’nin Anadolu Yakası’ndaki girişinde sürdürdü. “Paramız ödenmez ise yaptığı bütün projelerde eylemler gerçekleştireceğiz” diyen işçiler, eylemi genişleteceklerini de belirtti. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Şubatta tazminatın bir kısmını martta bir kısmını vereceklerdi. Şubat ayında eylem yaptık bir kısmını verdiler. Ama martta vermediler, haftalardır oyalıyorlar. Yapı Merkezi’nin yaptığı her yerde eylem yapacağız. Bunlardan biri Avrasya Tüneli. Avrasya Tüneli’nin önündeyiz. Uyarıyoruz. Haklarımızı vermezlerse TOGG’a da gideceğiz, Avrasya’yı da kapatacağız.”

HAK VERİLMEZ ALINIR

Beykoz Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut, TOKİ ortaklığı ile yapılan Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde Turgut İnşaat Aş ve BSM alüminyum çalışanları da iş bıraktı. Pazar günü dahi çalıştırıldıklarını ve mesai ücretlerinin ya hiç ya da eksik ödendiğini belirten işçiler, “Herkes bizim üzerimizden zenginliğini sürdürmeye çalışıyor” dedi.

Eylemleri BirGün’e değerlendiren Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, şunları ifade etti: “Yapı Merkezi’nin Tanzanya’daki demiryolu inşaatında çalışan 2 bin işçinin sorununu çözmüştük. Tanzaya’daki işçileri parça parça gönderiyorlar. Arabulucuyla görüştürüyorlar. Parça parça ücret ödüyorlar fakat ödemediklerinde eylem yapıyoruz. Yine ödemediler, söz verdikleri tarihlerde ödeme yapmıyor, oyalıyorlar. Yapı Merkezi, devletle iç içe bir firma. Gökdelenleri, köprüleri yolları inşa ediyorlar ama hakları vermiyorlar. İnşaatlarda sürekli hak gaspları oluyor. Ekonomik kriz işçilere yönelik bir şiddet haline geldi. İnşaat üzerinde sermayesini yönetiyor. İşçilerin alın teri sömürülüyor, bizim bütün inşaatlarda çalışmalarımız devam ediyor. Beykoz’da da 12 arkadaşımız var. 45 saat üzeri mesai ücretleri sürekli gasbediliyor. Pazar günü tatil ama çalıştırıyorlar. Asgari ücreti yatırıp gerisini elden veriyorlar. Irgatçılık gibi bir durum var inşaatlarda. Herkes işçinin üzerinden zenginliğini sürdürmeye çalışıyor. Elden olan paraları işçinin parasını ödemiyor. Taşeronlara iş veriyorlar, ana firmadan farklı şirketler yürütüyor. Taşeron sistemi işçilerin kanını emiyor.”

ÜÇ AYDIR PARA YOK

Öte yandan Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Şişecam fabrikasının şantiyesinde Akon Grup’a bağlı olarak çalışan inşaat işçileri 3 aydır maaşlarını alamıyor. İşçiler; yemeklerin kötü olması, koğuşların kalabalık ve hijyenik olmaması, maaşların zamanında yatmaması üzerine iş bıraktı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın açıklamasına göre Akon Grup formen ve proje şefleri fazla mesai ücretlerinin ödenmeyeceğini, eyleme katılan işçileri işten atacaklarını söyleyerek tehdit etti.