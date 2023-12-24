İnşaatta çalıştırılan 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalıştığı inşaatta başına kereste düşen 17 yaşındaki R.Y.' ağır yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çalıştığı inşaatta başına kereste düşen 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Merkez Kayalar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi.

İnşaatta çalışan 17 yaşındaki R.Y.'nin başına 5. kattan kereste düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.Y., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.