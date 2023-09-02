İnsan Hakları Belgesel Film Günleri afişini arıyor

Kültür Sanat Servisi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri için kullanacağı afişi yine yarışmayla belirliyor. “İşkence ve diğer kötü muamele” temasıyla hazırlanacak eserler için son teslim tarihi 15 Ekim 2023.

Merkezinde insan hakları olan belgeselleri sinemaseverlerle buluşturan TİHV İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, bu yıl 14. kez 10-17 Aralık 2023 arasında gerçekleştirilecek. Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda belgesel filmin gösterileceği 14. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri’nin bu seneki teması, insanlık ailesinin en önemli kazanımlarından biri kabul edilen “işkence ve diğer kötü muamele yasağı” olacak. Grafik tasarımcılar, “işkence ve diğer kötü muamele” temalı en fazla 5 özgün eser ile yarışmaya katılabilecekler. Ortak çalışmaların da jüri tarafından değerlendirmeye alınacağı yarışma, amatör ve profesyonel tüm grafik sanatçılarına ücretsiz olarak açık.