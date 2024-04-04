İnsan Hakları İzleme Örgütü: Etiyopya ordusu çok sayıda kişiyi idam etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Etiyopya ordusunun, ülkenin Amhara bölgesinde çok sayıda kişiyi idam ettiğini ileri sürdü.

Etiyopya ordusunun çok sayıda kişiyi idam ettiği öne sürüldü.

HRW tarafından yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da insan hakkı ihlallerine dikkati çekildi.

Açıklamada, Etiyopya ordusunun Amhara bölgesinde çok sayıda kişiyi idam ettiği iddiası gündeme taşındı.

Bölgede Ağustos 2023'ten beri çatışmaların aralıklarla sürdüğü belirtilen açıklamada, bu süreçte ordu güçlerinin çok sayıda insan hakları ihlaline karıştığı iddia edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği (AfB) başta olmak üzere uluslararası camiaya "Etiyopya'da işlendiği belirtilen insan hakkı ihlallerine karşı önlem alınması" çağrısı yapıldı.

AMHARA’DAKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya'da federal hükümet, Kasım 2022'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzalamıştı. Bölgedeki tüm örgütler, silahsızlanmayı kabul ederken, Amhara merkezli "Fano" adını taşıyan milis grup, orduyla çatışmaya başlamıştı.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde orduyla yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos'ta olağanüstü hal ilan etmiş, 7 Ağustos'ta Amhara'daki bazı bölgelerde kontrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

Afrika Birliği (AfB) de 16 Ağustos'ta ordu birlikleriyle isyancılar arasındaki çatışmaların durdurulması çağrısı yapmıştı.